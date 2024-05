Zerocalcare | A calcio e alla play non ero bravo TOTTI è TOTTI - va oltre il calcio De Rossi mi è simpatic - ma non fa lo stesso effetto Italia o Francia? Ecco chi scelgo…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 12 maggio 2024)ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a La Gazzetta dello Sport tra Roma e l’impatto che ha avuto Deè probabilmente l’autore di fumetti più noto in. Non solo per le vendite, ma anche per le serie animate viste su Netflix. Su La Gazzetta dello Sport Michele Rech, il suo vero nome,