Papa a Mosca-Kiev | liberate prigionieri

(Di domenica 12 maggio 2024) 12.40 "Preghiamo per la pace in Ucraina,Palestina, Israele e Myanmar". E' la rinnovata preghiera deldurante il Regina Coeli, a Piazza San Pietro. Francesco rinnova l'appello già fatto nella domenica di Pasqua "per uno scambio generale di tutti itra Russia e Ucraina, assicurando la disponibilità della Santa Sede a favorire ogni sforzo a tale riguardo,soprattutto per quelli gravemente feriti e malati". E per la Festa della Mamma,"un applauso grande e riconoscenza per le mamme".