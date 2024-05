Misteriosa scoperta vicino alla Piramide di Cheope Svolta nell' archeologia?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 12 maggio 2024) Un team di ricercatori egiziani e giapponesi che lavora a Giza, in Egitto, ha identificato sotto la sabbia quella che potrebbe essere una struttura a forma di «L» precedentemente sconosciuta: potrebbe essere servita come ingresso di una tomba. Laè stata effettuata utilizzando la tecnologia di penetrazione del terreno con il georadar in un antico cimitero accantoGrandedi. Il ritrovamento è stato pubblicato sulla rivista «Archaeological Prospection». I ricercatori della Higashi Nippon International University, della Tohoku University e dell'Istituto Nazionale di Ricerca di Astronomia e Geofisica dell'Egitto hanno effettuato una scansione sotto la superficie della sabbia in una zona finora considerata vuota del cimitero occidentale di Giza. Secondo i ricercatori, il cimitero occidentale è ...