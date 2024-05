La Svizzera vince l’Eurovision Song Contest 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 12 maggio 2024) Nemo (X Eurovision) La bandierasventola su quella delle altre delegazioni che hanno partecipato al. E’ Nemo, rappresentante dellacon il brano The Code, il vincitore della 68esima edizione della kermesse canora europea, la cui finale è andata in scena all’Arena di Malmö in Svezia. A completare il podio la Croazia, con Baby Lasagna e la sua Rim Tim Tagi Dim, e l’Ucraina, terza con Alyona Alyona & Jerry Heil e il brano Teresa & Maria. Solo settima Angelina Mango con La noia. Nel suo brano, Nemo ha parlato del viaggio personale di scoperta di sé e di presa di coscienza, visto che non si identifica né come uomo né come donna. Un testo e una performance che ha convinto quasi in toto le giurie, che lo hanno piazzato al primo posto ...