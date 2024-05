Scarpinato | Molte riforme del governo Meloni sono la calligrafica trascrizione del manifesto della P2

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) “Le forze politiche dell’attuale maggioranzaeredi e continuatrici di quelle stesse forze politiche che dall’iniziostoria repubblicana hanno manifestato la propria avversione alla Costituzione del ’48. È in corso d’opera una sorta di organico work in progress che ha come meta finale la transizione storica verso una nuova forma di Stato, verso quella che il professor Zagrebelsky, in una memoria depositata al Senato, ha testualmente definito “una democrazia illiberale, autoritaria”, che di democratico ha poco se non la faccia elettorale e che è funzionale agli interessi delle strette oligarchie“. È uno dei passaggi del discorso tenuto da Roberto, ex procuratore generale di Palermo e senatore del M5s, al 36esimo congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati. Leitmotiv dell’intervento dell’ex pm è la ...