LIVE Passaro-Borges 6-4 - 2- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | senza break l’avvio di 2° set

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-ZVEREV DALLE 20.30 40-30 OH NO! Risposta di dritto sulla seconda, aggressiva e giusta, ma in corridoio. 30-30 FANTASTICA DIFESA A SUON DI PALLATE LUNGOLINEA DI. Le gambe del perugino gli consentono poi di girarsi sul dritto, a scambio girato, e di colpire sull’inside out!! 30-15 Colpisce una bucain risposta, diventa vincente!! 30-0 Lungo il recupero di dritto di. 15-0 Chiude con lo smash. Adesso si sentono i cori dallo Stadio Olimpico, dove sta per iniziare Lazio-Empoli. 2-1 ALTRA PRIMA, ALTRO PUNTO! 40-15 Il nastro porta via il dritto di. 40-0 Altra prima vincente. COME STA SERVENDO! 30-0 Servizio vincente. 15-0 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-ZVEREV DALLE 20.30 30-15 Chiude con due colpi al volo in più Borges. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 NOOO! Sulla riga la risposta di Passaro, si difende alla grande Borges, negli ...

LBA Playoff QF G1 - EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino, diretta - LBA Playoff QF G1 - EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino, diretta - Per inaugurare il nuovo nome della propria casa, da poco ribattezzata Unipol Forum, l'Olimpia Milano imbocca la strada dei LBA Playoff contro l'Aquila Basket Trento. Si tratta della ...

Giro d'Italia LIVE! Nona tappa: giornata da fuga o si arriva in volata Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Giro d'Italia live! Nona tappa: giornata da fuga o si arriva in volata diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Segui Corsa in linea Uomini di Giro d'Italia con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.

Lazio-Empoli in diretta risultato LIVE della partita di Serie A - Lazio-Empoli in diretta risultato live della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Lazio-Empoli in programma oggi alle ore 12:30, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...