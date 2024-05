Napoli-Bologna - che rabbia | Tutti via ?da qui

(Di domenica 12 maggio 2024) Il silenzio assordante del primo quarto d?ora non prometteva nulla di buono. Poi sono arrivate le bordate di fischi dopo l?uno-due del, siglato in appena 12? da Ndoye e...

Cesarano: "Napoli, il silenzio è la scelta peggiore. Spalletti straparla" - Cesarano: "Napoli, il silenzio è la scelta peggiore. Spalletti straparla" - I calciatori del Napoli, insieme a Calzona, hanno deciso di restare in silenzio. Una decisione che Rino Cesarano, giornalista, non condivide.

Bologna, la festa della città al rientro dal Maradona. Cremonini: “Grazie ragazzi”. Lepore: “Il cielo” - Bologna, la festa della città al rientro dal Maradona. Cremonini: “Grazie ragazzi”. Lepore: “Il cielo” - La festa grande del Bologna in Champions scatterà ufficialmente stasera se la Roma non vince a Bergamo. Ma già dopo la vittoria col Napoli Bologna si gode il ...

Moviola Napoli-Bologna: il rigore era da ripetere - Moviola napoli-bologna: il rigore era da ripetere - In prima battuta, nell'azione del gol rossoblù, Di Lorenzo tiene in gioco Zirkzee: l'avvio della manovra passa attraverso una revisione mentre non ci sono dubbi sulla posizione di Ndoye quando viene s ...