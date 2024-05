Musica ad alto volume nella notte vicino all’Iot Palagi - i residenti | C’è un rav - non riusciamo a dormire

(Di domenica 12 maggio 2024) Firenze, 12 maggio 2024 – “C’è un rave, non”. Alcunidella zona del viale Michelangelo hanno passato latra sabato 11 e domenica 12 maggio in bianco. Il motivo:adzona dell’ospedale Piero, l’Iot. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato la presenza di svariate decine di persone in un campo privatoal parcheggio dell’ospedale. Lae la sorta di “rave privato” sono andati avanti per tutta lafino all’alba. Idella zona protestano anche perché non sarebbe la prima volta che accadono eventi del genere. “Non è nemmeno iniziata l’estate e già si riparte ...

