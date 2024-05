Non ce l’ha fatta - morto nella notte il giovanissimo motociclista | dinamica atroce

(Di domenica 12 maggio 2024) Sabato sera, undiciottenne è rimasto vittima di un tragico incidente in via Corelli. Nonostante i tentativi dei medici del San Raffaele, il giovane è decedutoa causa dei gravi traumi riportati. Questo episodio aggiunge un altro nome al crescente elenco di morti sulle strade milanesi, che solo poche ore prima aveva visto il ventenne Francesco Squarcia perire in uno schianto in via dei Rospigliosi. Dall’inizio dell’anno, sono sette le vittime tra ciclisti, pedoni e motociclisti. Ladell’incidente L’incidente è avvenuto alle 18:40 nei pressi dell’incrocio con via Taverna. Secondo la polizia locale, ilseguiva un’auto in direzione centro. La vettura, in prossimità di un attraversamento pedonale, ha frenato per permettere il passaggio di un pedone. La ...

Per le giurie è un plebiscito: a vincere il 68° Eurovision Song Contest è la Svizzera con Nemo e la sua The Code, Israele è a metà classifica. Poi il verdetto del televoto: 323 televoti a Israele, che balza in testa. Poi il primo colpo di ...

Buggiano (Pistoia), 12 maggio 2024 – Paura nella notte a Buggiano. Intorno a mezza notte e mezzo si è verificato un incidente in via Ponte Buggianese. In base alle prime informazioni, un’ auto proveniente da zona Pittini e in direzione Ponte ...

Modena, ragazza di 12 anni vittima di abusi sessuali: “Gli autori sono due minorenni” - Modena, ragazza di 12 anni vittima di abusi sessuali: “Gli autori sono due minorenni” - Una ragazza di 12 anni è stata vittima di abusi sessuali fra le mura di casa. È quanto accaduto in provincia di Modena e, come riportato dalla stampa locale, i presunti autori sono due giovani poco ...

Porto San Giorgio, rissa in piazza Bambinopoli tra giovani nella notte con spray urticante e bottigliate. Cosa è successo - Porto San Giorgio, rissa in piazza Bambinopoli tra giovani nella notte con spray urticante e bottigliate. Cosa è successo - PORTO SAN GIORGIO - Allarme nella notte per una rissa fra giovani, tensioni nella zona del lungomare e all'altezza di piazza Bambinopoli. Tre le chiamate che si sono susseguite dalle 3.30 in ...

Paintball in fiamme nella notte: "Danni per migliaia di euro" - Paintball in fiamme nella notte: "Danni per migliaia di euro" - Modena, 12 maggio 2024 – "Chiediamo di essere tutelati, per la nostra sicurezza e per quella del quartiere". Ivan Golinelli, gestore del Paintball Modena di via Fiorenzi, lancia questo appello dopo l’ ...