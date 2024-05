Race for the Cure - Mattarella dà il via alla gara | La lotta ai tumori è fondamentale per l’umanità

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 maggio 2024 – Partita la 25ma edizione dellafor thea Roma, la manifestazione sportiva dedicataprevenzione del tumore al seno. Il via alle 10 davanti la Bocca della Verità da parte del presidente della Repubblica Sergio. Si prevede il record di partecipanti per la ‘’, gli organizzatori ipotizzano 100mila iscritti. “Oggi è una giornata di grande festa per noi. Siamo super orgogliosi e felici – afferma all’Adnkronos Salute Riccardo Masetti, senologo e presidente Fondazione Komen che organizza l’evento – siamo onorati di festeggiare i 25 anni dellacon il presidentee la sua presenza testimonia che il lavoro fatto è stato significativo. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare malgrado i progressi e la ricerca contro il ...

