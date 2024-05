Manchester City | tifosi festeggiano la vittoria - Noel Gallagher rimane impassibile VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilha vinto contro il Fulham per 4-0. I Citizens guidati da Pep Guardiola hanno due punti di vantaggio sull’Arsenal e continuano a sognare la Premier League. Ipresenti in trasferta si sono girati, e dando le spalle al campo hanno iniziato a saltare per festeggiare il successo. Tra la folla si riconosce un uomo,ai festeggiamenti, che ha proseguito a guardare la partita con indosso un paio di occhiali da sole. Si tratta di, l’ex componente degli Oasis. Let’s be clear about this:doesn’t do the Poznan … pic.twitter.com/Qf0slgDBsT — Daniel Taylor (@DTathletic) May 11, 2024 SportFace.