Ucraina | Gb - ' guerra ha avuto impatto critico su operazioni Gazprom'

Per lo stato maggiore di Kiev, aggiungendo in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno nelle ultime 24 ore. Unità ucraine sono state costrette ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo, ...

Ucraina, news in diretta. Kharkiv, l’assedio di Mosca: “Oltre 4mila evacuati”. Kiev: la Russia attacca su tutto il fronte - ucraina, news in diretta. Kharkiv, l’assedio di Mosca: “Oltre 4mila evacuati”. Kiev: la Russia attacca su tutto il fronte - A Volgograd secondo le autorità locali l’impatto di un drone ha provocato un incendio in una raffineria di petrolio ...

Guerra Russia-Ucraina, notizie da Kiev: "Abbandonate le posizioni a nord di Kharkiv" - guerra Russia-ucraina, notizie da Kiev: "Abbandonate le posizioni a nord di Kharkiv" - L'unità Gostri Kartuzi ha dichiarato di essere stata costretta ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv ...

"Assalto lungo tutta la linea del fronte, 4000 in fuga". È scattato l'assedio a Kharkiv - "Assalto lungo tutta la linea del fronte, 4000 in fuga". È scattato l'assedio a Kharkiv - L'assedio iniziato appena due giorni fa avrebbe una duplice funzione: agire come manovra distrattiva e mettere in sicurezza il confine russo da attacchi sul proprio territorio ...