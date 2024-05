Castelnuovo di Conza - un candidato mette moglie e figlio in lista e in due sfidano il sindaco comunista e fondatore del Pd

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNell’Alta Valle del Sele, nel comune didi, la fida per lo scranno da primo cittadino è a tre candidati: ilFrancesco Di Geronimo, l’idraulico forestale Giulio D’Elia che inha messoe l’altro operaio idraulico forestale della Comunità Montana ed ex membro dell’attuale maggioranza uscente, Orazio Bruno. Si è ria capo della“Uniti Perdi” per proseguire il suo mandato appena terminato, iluscente del comune didi, Francesco Di Geronimo, tra gli ultimi sindaci comunisti campani. Amico e ...

Castelnuovo Garfagnana , 6 aprile 2024 – Grave lutto per il sindaco di Castelnuovo , presidente dell’Unione Comuni e del Parco regionale delle Alpi Apuane Andrea Tagliasacchi e per tutti gli altri suoi familiari. Nella tarda mattinata di sabato, ...

Elezioni amministrative 2024: ecco tutti i candidati a sindaco - Elezioni amministrative 2024: ecco tutti i candidati a sindaco - Le elezioni a Cuccaro Vetere rappresentano l’occasione per ritornare a fare politica attiva per Simone Valiante, candidato a sindaco. L’uscente Aldo Luongo è candidato in consiglio comunale. In paese ...

Montagna, 7 municipi al voto per un totale di 16 pretendenti - Montagna, 7 municipi al voto per un totale di 16 pretendenti - Sette Comuni di montagna si preparano alle elezioni con diverse coalizioni in campo. Candidati di centrosinistra e centrodestra si sfidano per guidare le amministrazioni locali.

Val di Magra alle urne. Ad Arcola sfida a due tra Paganini e Binetti. Bagarre a Castelnuovo - Val di Magra alle urne. Ad Arcola sfida a due tra Paganini e Binetti. Bagarre a castelnuovo - Gara all’ultima preferenza tra Cecchinelli, Favini, Andrei e Ambrosini. A Vezzano, Bertoni cerca la conferma: gli avversari sono Ruggia e Jacopi.