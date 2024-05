Papa a Russia-Ucraina - ' rinnovo appello a liberare prigionieri'

(Di domenica 12 maggio 2024) "il mioper uno scambio generale di tutti itra, assicurando la disponibilità della Santa Sede a favorire ogni sforzo a tale riguardo, soprattutto per quelli gravemente feriti e malati". Lo ha detto ilal Regina Coeli rinnovando l'che aveva lanciato all'Urbi et Orbi la domenica di Pasqua.

Papa Francesco: preghiamo per la pace in Ucraina, Palestina, Israele e Myanmar - papa Francesco: preghiamo per la pace in Ucraina, Palestina, Israele e Myanmar - Roma, 12 mag. (askanews) – “Preghiamo per la pace in Ucraina, Palestina, Israele e Myamar”. Lo ha detto papa Francesco dopo la recita dell’Angelus domenicale. “Rinnovo il mio appello per lo scambio di ...

Papa Francesco, è vivo in me il desiderio di Dio - papa Francesco, è vivo in me il desiderio di Dio - Città del Vaticano, domenica, 12. maggio, 2024 12:09 (ACI Stampa). " Noi, la Chiesa, siamo proprio quel corpo che Gesù, asceso al Cielo, trascina con sé come in una “cordata”. È Lui che ci svela e ci ...

Aperti i collegi in Catalogna per il rinnovo del Parlamento regionale - Aperti i collegi in Catalogna per il rinnovo del Parlamento regionale - L'ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato il primo dei candidati a governatore nelle elezioni che si tengono oggi in Catalogna a recarsi alle urne. Il capolista del partito indipendentista ...