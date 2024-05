‘Pedalando per la Città’ | strade già riaperte a Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è da poco conclusa ala 30esima edizione di Pedalando per la città, l’iniziativa che mette su due ruote i cittadini e che anche quest’anno ha ricevuto numerose adesioni. Dopo le 11,30 via alle transenne ealle automobili dopo il passaggio di centinaia di bici che hanno attraversato sul lungomare la città diin una festosa macchia granata, il colore scelto per le magliette indossate dai partecipanti. Un orario ridotto per consentire di non generare problemi e polemiche da parte di ristoratori e commercianti che nel giorno della Festa della Mamma erano preoccupati dalle conseguenze sul traffico e la chiusura al traffico di alcune. La pedalata in bicicletta con bambini, appassionati, famiglie, atleti e con gli sportivi di ogni età ...