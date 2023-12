“La moglie del mio ex fidanzatino del liceo mi ha scritto che lui ama ancora me e si è ‘accontentato’ di lei…” | la storia virale su Reddit

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Come accade spesso, le storie raccontate sulla piattaformadiventano virali e vengono riprese dai tabloid. In questo caso, il Daily Mail racconta quella di una 35enne, rimasta anonima come quasi sempre accade sulla piattaforma, che ha raccontato un fatto piuttosto inusuale. La donna ha ricevuto su Facebook alcuni messaggi dalladel suo ex fidanzato del. Messaggi a dir poco insoliti: la donna le scrive infatti che il suo partner èinnamorato di lei, che non potrà mai dimenticarla e le chiede di prendere in considerazione l’idea di contattarlo (“Ti ama, si è accontentato di me ma in cuor suo vuole solo te”). Tutto questo a pochi mesi dall’arrivo di un figlio. Ovviamente la 35enne ha subito manifestato dei dubbi: sarà stata davvero laa scrivere o l’ex ...