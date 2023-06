Basket | finali Nba | Miami a un passo dal ko si affida all’esperienza di Love e Lowry

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – Il nome di Kevin, di colpo, è sulla bocca di tutti. Non necessariamente per il suo impatto in queste Finals (che comunque c’è stato, da quando è tornato stabilmente in quintetto da gara-2), ma per il suo passato. Una sola squadra ha rimontato da sotto 1-3 in una finale Nba, i Cleveland Cavaliers del 2016, e lui c’era. Con LeBron James e Kyrie Irving (sua, peraltro, la difesa sull’ultimo tiro di Curry in gara-7). “La sua voce nel nostro spogliatoio è tra le più ascoltate, e non da oggi”, conferma Max Strus. “È un campione. È un veterano. Le ha viste tutte. Anche Kyleè stato sul 3-1 in una serie finale, anche se lui in vantaggio (con i Raptors nel 2019, contro Golden State, ndr). Entrambi hanno raccontato le loro esperienze, per motivarci ma anche per aiutarci a comprendere la situazione in cui ci troviamo. La loro voce è ...

Il nome di Kevin Love, di colpo, è sulla bocca di tutti. Non necessariamente per il suo impatto in queste Finals (che comunque c'è stato, da quando è tornato stabilmente in quintetto da gara - 2), ma ......di MVP della regular season e 6 quello delle, più 2 ori olimpici e vari altri titoli tra cui quello di "più grande atleta nordamericano del XX secolo", mentre io non ho mai giocato ain ...Nelledella domenica per il 3° e 4° posto nuovamente Genova si imponeva su Bergamo per 66 a ... conquistando così l'ambito Trofeo AIDO Memorial Andrea e Paolo Caretti (quadrangolare di) ...

Olimpia Milano-Virtus Bologna, calendario e dove vedere la finale scudetto: la guida Sky Sport

Secondo successo al Forum per la squadra di Messina, che supera gli emiliani in volata con tre punti di scarto (79-76) ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...