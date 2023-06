Milan | Sky | idea Chukwuemeka del Chelsea | era già stato cercato la scorsa estate

(Di sabato 10 giugno 2023) Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilha messo nel mirino Carney. I rossoneri avevano giàil centrocampista classe 2003 la, salvo poi veder sfumare l’obiettivo poiché dall’Aston Villa si trasferì al. Il calciatore inglese potrebbe tuttavia approdare ao, un anno dopo, con la formula del prestito con diritto di riscatto. In stagione,ha collezionato 14 presenze in Premier League con i Blues per un totale di 345 minuti. Niente da fare invece per Youri Tielemans, accoalma anche alla Roma. Il centrocampista belga resterà infatti in Premier League e nei prossimi giorni firmerà un contratto con l’Aston Villa. SportFace.

