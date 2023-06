Zhang gioca d’anticipo Manchester City-Inter | Oaktree | il prezzo è giusto?

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023)alla vigilia disi prepara alla sua seconda finalenazionale da Presidente dell’, la prima in Champions League. L’obiettivo ora non è solo “vendicare” la sconfitta in Europa League (vedi focus) ma anche dare un futuro più solido alla societàMOSSA TEMPESTIVA – La vigilia diinizia con la presenza, in prima pagina, di Steven(vedi focus). Il Presidente dell’non aspetta il triplice fischio finale per rilasciare le prime dichiarazioni tanto sul futuro nerazzurro quanto sulla Finale di Champions League (vedi focus). Strategia? Sicuro, a prescindere dai piani reali. Evidentemente iniziano a fare effetto le notizie ...