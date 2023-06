Marcell Jacobs dopo Parigi | “Mi sorpassavano tutti | gambe di cemento Non mi sono allenato 3 settimane”

(Di venerdì 9 giugno 2023)ha fatto il suo ritorno in garala sciatalgia che lo ha costretto a saltare gli appuntamenti di Rabat e Firenze. Il Campione Olimpico dei 100 metri è sceso in pista a, sede della quarta tappa della Diamond League, e ha chiuso in settima posizione con il tempo di 10.21 nella gara vinta dallo statunitense Noah Lyles (9.97) davanti al keniano Ferdinand Omanyala (9.98). Il velocista lombardo era al suo debutto stagionale all’apertol’argento conquistato sui 60 metri agli Europei Indoor.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non mi è dispiaciuta la prima parte, poi lediventate. Durante le ultime tre, con i ...

