Guardiola | il nostro sogno è vincere la Champions

(Di venerdì 9 giugno 2023) "laLeague è assolutamente un, per realizzare il quale devi avere dentro te stesso le dosi giuste di ossessione e di desiderio. E quindi è giusto sognare di conquistarla". Così ...

Così l'allenatore del Manchester City, Pepalla viglia della finale contro l'Inter. "Ci ... Ma ciò che conterà domani sarà la nostra prestazione, il cercare di fare delmeglio, di ...L'Inter sembra la vittima sacrificale destinata a soccombere sotto i colpi di uomini di. ... " È naturale, sarebbe importante per tutto il calcio italiano, per tutto ilmovimento. Sono ...15.15 - Le ultime dallo stadio Ataturk di Istanbul dalPasquale Guarro: 15.00 - Le probabili ... All.:. INTER (3 - 5 - 2) - Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, ...

'La storia non va in campo, l'Inter sa attaccare e difendere', dice il tecnico del City alla vigilia della finale ISTANBUL (TURCHIA) ...Il numero diciassette ci arriva con i favori del pronostico, la macchina di Pep Guardiola insegue il sogno Champions League ... Ringrazio l’allenatore dell’Inter ma abbiamo lavorato duro per fare del ...