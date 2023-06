4 rimedi contro le punture di zanzare incredibilmente efficaci e fai da te!

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ci risiamo, come ogni anno, con il caldo, lesono un tormento, ma con i nostri 4naturali con le loro, potremo trascorrere ore serene all’aperto! Il prurito, i ponfi, il fastidio, il loro ronzio molesto, non saranno che ricordi del passato, perché con le nostre indicazioni potrete realizzare delle miscele atossiche, ma potentissime. Non temete di utilizzarle anche sui bambini, certo, non sui lattanti, ma dopo la primissima infanzia queste preparazioni risultanoe adatte anche a proteggere la loro pelle delicata. Vanno, però, spruzzati sugli abiti o sulle superfici, mai sulla cute direttamente, neppure di noi adulti. Si trasformano quindi in uno scudo esterno potentissimo. Ma prima di andare al punto, rinfreschiamoci la memoria. Indossiamo capi chiari, mai scuri; non beviamo alcolici o ...

La ormai ex dottoressa per mesi ha anche consigliato'inusuali' come l'olio di fegato di ... La 65enne si è anche scagliata più voltel'uso di diversi medicinali , affermando che 'è ...... meloni, ma anche insalata e pomodori sonoanti caldo e ricchi di acqua. Una buona insalata ...sfrutta la tecnologia di raffreddamento ad aria per cui l'acqua entra nell'unità ed è spinta...... in realtà è possibile porre rimedio grazie a tre semplicissiminaturali usati dalle nonne. ...questi due semplici ingredienti che tutti abbiamo in frigo per realizzare un impacco mirato...

Rimedi contro le zanzare, i migliori Cosmopolitan

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Tuttavia, non bisogna sempre immaginarsi scenari aggressivi contro se stessi, ma il disturbo può manifestarsi ... proprio perché in passato hanno esagerato con la pinzetta! I rimedi delle sopracciglia ...