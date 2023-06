Verona | altri 17 poliziotti indagati La sinistra rilancia sul reato di tortura e sui numeri identificativi

Sono 17 gliindagati nell'inchiesta della Procura disu episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri hanno portato all'arresto di cinque poliziotti in servizio alle Volanti della Questura. ...14.33 Violenze polizia,17 indagati17 indagati,oltre ai 5 poliziotti in servizio alla questura diarrestati per torture e maltrattamenti. Presto si saprà quando ci saranno gli interrogatori di garanzia dei 5 arrestati,ha ...Risultano17 indagati nell'inchiesta della Procura disu episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri ha portato all'arresto di cinque poliziotti in servizio alle Volanti della Questura. ...

Poliziotti arrestati a Verona, altri 17 agenti indagati | Il questore: "Non possiamo coprire gli abusi" | Piantedosi: "Episodi di enorme gravità" TGCOM

Pugni, calci, umiliazioni e "sadiche torture" con l'utilizzo dello spray al peperoncino. Poi i racconti divertiti al telefono, le parole di vanto con la fidanzata dei pestaggi in Questura.