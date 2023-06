ROMA - La denuncia è del fondatore di, Franco Grillini , che in queste ore sta presentando in Spagna il film autobiografico "Let's kiss": A Radio Radicale Grillini ha detto: "L'associazione Pro Vita ha compilato una lista di ...... che ci lascia sconcertati " ha dichiarato Gabriele Piazzoni , segretario generale dicommentando l'ultimo report tratto dall'osservatorio dei mass media che ha prodotto il ritratto di un ...ROMA - La denuncia è del fondatore di, Franco Grillini , che in queste ore sta presentando in Spagna il film autobiografico "Let's kiss": A Radio Radicale Grillini ha detto: "L'associazione Pro Vita ha compilato una lista di ...

L'allarme di Arcigay: "Pro Vita sta creando liste di proscrizione per le scuole che parlano di sessualità" la Repubblica

ROMA - La denuncia è del fondatore di Arcigay, Franco Grillini, che in queste ore sta presentando in Spagna il film autobiografico "Let's kiss": A Radio Radicale Grillini ha detto: "L’associazione Pro ...