Pagani | cerimonia in ricordo del Tenente dei Carabinieri Marco Pittoni

(Di martedì 6 giugno 2023) Nella mattinata di oggi, a, si è svolta unadi commemorazione in occasione del 15° anniversario della tragica morte delM.O.V.M. “Alla Memoria”, che il 6 giugno 2008, durante un’indagine di polizia giudiziaria all’interno di un ufficio postale del luogo, non esitava ad affrontare due malviventi sorpresi in flagrante rapina e, senza fare uso dell’arma in dotazione per non compromettere l’incolumità delle numerose persone presenti, riusciva a immobilizzare uno di loro; aggredito alle spalle da altro rapinatore, ingaggiava una violenta colluttazione nel corso della quale veniva attinto da un colpo d’arma da fuoco e benché gravemente ferito tentava di porsi all’inseguimento dei malfattori in fuga prima di accasciarsi esamine al suolo. Durante la ...