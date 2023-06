Tennis | Roland Garros | Ruud e Rune ai quarti di finale

(Di lunedì 5 giugno 2023) Parigi, 5 giu. - (Adnkronos) - Caspernon sbaglia e vola aididel, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il norvegese, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, impiega oltre tre ore per superare il cileno Nicolas Jarry, numero 35 del ranking Atp, battuto con i parziali di 7-6 (7-3), 7-5, 7-5 dopo tre ore e 22 minuti., finalista lo scorso anno quando fu superato da Rafa Nadal, affronterà neiil danese Holger, numero 6 del mondo e del seeding, che sconfigge l'argentino Francisco Cerundolo, numero 23 del ranking e del tabellone, con il punteggio di 7-6 (7-3), 3-6, 6-4, 1-6, 7-6 (10-7) dopo 4 ore e tre minuti.

Ruud (Nor) vs Jarry (Chi) 7 - 6, 7 - 5, 7 - 5 [28] Dimitrov (Bul) vs [22] Zverev (Ger) Etcheverry (Arg) vs [27] Nishioka (Jpn)

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

Missione compiuta, ma che fatica per Holger Rune. Il danese (n.6 del mondo) si salva contro l'argentino Francisco Cerundolo (n.23 del ranking) e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros 2 ...Il danese Holger Rune si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros, battendo in cinque set l'argentino Francisco Cerundolo. Il ventenne scandinavo, n. (ANSA) ...