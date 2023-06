Belen e Stefano sono in crisi? Lo scatto col pancione smentisce il gossip | incinta e radiosa | ecco la foto che mette a tacere tutti

(Di lunedì 5 giugno 2023)Rodriguez eDe Martino stanno ancora insieme oin? Nelle ultime settimane – come spesso accade con questa coppia – entrambistati travolti daisulla loro relazione. La showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici silasciati? Ultimamenteapparsi meno sui social e questo lascerebbe presagire che sia...

La relazione naufragò in mondovisione in quanto il campano si fidanzò clandestinamente con. Da allora sono passati molti anni, la Marrone ha perdonatoed ha pure intrecciato un bel ...Smentite, quindi, le voci che vogliono una faida tra Emma,. I tre si stanno godendo un momento molto intenso della loro carriera, pieno di successi e impegni che li portano lontano ...Stiamo parlando della presenza allo stesso evento diDe Martino , su cui si susseguono le voci di una crisi , e della storica ex di lui : Emma Marrone . Sembra infatti che alcuni ...

Stefano De Martino a Napoli, Belen Rodriguez allo stadio con Santiago TGCOM

La cantante salentina ha spiegato che non c'è alcun gelo con l'ex fidanzato: la puntualizzazione dopi la Festa scudetto del Napoli ...La cantante Emma Marrone stamattina ha parlato con i suoi fan, tramite le sue storie di Instagram, precisando quanto accaduto ieri sera dopo la sua esibizione allo stadio Maradona ...