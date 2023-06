Milan | Ibrahimovic saluta e pensa al Monza

(Di domenica 4 giugno 2023) Questa sera alle ore 21 Zlatansaluterà ilma resterà in Serie A visto nella prossima stagione potrebbe giocare nelQuesta sera alle ore 21 Zlatansaluterà ilma resterà in Serie A visto nella prossima stagione potrebbe giocare nel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese potrebbe essere il rinforzo estivo dei brianzoli allenati da Palladino.

E ancora la notte di, che saluta ile può ripartire dal Monza. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, domenica 4 giugno 2023. vai alla galleryEcco, l'amore per Zlatanappartiene alla prima categoria, come ha confermato più volte ... Dopo aver riabbracciato ile averlo riportato al successo - uno scudetto undici anni dopo l'..."Al termine dell'ultima di campionato, ilsaluterà Zlatancon una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico: il club intende così ringraziare Zlatan per questi magnifici ...

Il Milan è già oltre Ibra: contatti continui per Arnautovic, il Bologna fissa il prezzo Calciomercato.com

Zlatan Ibrahimovic questa sera saluterà il Milan. Il campione svedese, alla fine di Monza - Verona, dirà addio ai rossoneri, ma non ...Davanti ai 70 mila di San Siro questa sera andrà in scena l’ultima partita della stagione, contro un Verona volenteroso di strappare la salvezza su un ...