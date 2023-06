Atalanta-Monza 5-2 | il tabellino

Koopmeiners show e l'vola in Europa League. Una tripletta dell'olandese fa blindare alla Dea il quinto posto a 64 punti (5 in più dello scorso anno) e condanna ilalla resa. L'ex Az si rende anche ...Pochi dubbi per Feliciani che, dopo un paio di secondi, assegna la massima punizione ed ammonisce il difensore della Sampdoriah. 21.00 DI BELLO PAGLIARDINI - ROSSI L. IV: SERRA VAR: ...Il match valido per la 38esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 38esima giornata di Serie ...

Saranno Atalanta e Roma le due squadre italiane a disputare la fase a gironi della prossima Europa League. La Dea ha chiuso al quinto posto vincendo per 5-2 in casa con il Monza, mentre i giallorossi ...La Fiorentina prepara nella maniera migliore la finale di Conference League espugnando il Mapei: sono di Cabral, Saponara e Nico ...