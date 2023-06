L’Inter risponde al City | vittoria prima della finale e due dubbi per Inzaghi Il cuore Toro non basta a Juric

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023)ale vince una partita, seppur di certo non importante come quella dei ragazzi di Guardiola, utile per mantenere la barra dritta in vistada brivido di Istanbul. I nerazzurri chiudono bene un campionato che è sfuggito via troppo presto ma che alla fine potrebbe concludersi persino al secondo posto come un anno fa, o comunque al terzo con la soddisfazione di aver chiuso davanti al Milan che partiva da campione d’Italia. Non il risultato sperato, ma con la Supercoppa e la Coppa Italia in tasca, e un’incredibiledi Champions da giocare, il voto è positivo ene esce rafforzato. Coraggioso il tecnico nerazzurro in casa di un Torino che si giocava tanto, di fatto l’Europa, perché se è vero che la Juve probabilmente sarà ...