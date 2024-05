TS – Inter - evitiamo brutte figure Col Sassuolo gara condizionata

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 11 maggio 2024) 2024-05-11 01:36:58 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: FROSINONE – “La partita con ilsecondo me è statadai tanti festeggiamenti, eravamo veramente cotti, però ci può stare, un po’ come il Napoli l’anno scorso. L’importante è non fare, questa è stata la risposta giusta. Bisogna allenarsi sempre bene, perché quando siamo chiamati in causa dobbiamo dare il massimo. Se in settimana ti alleni a due all’ora e poi ti butti giù quando non vieni chiamato in causa non è l’atteggiamento giusto. Dobbiamo essere sempre professionali. Più giochi e più prendi condizione, però il segreto è andare sempre a 100 all’ora“. Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del centrocampista dell’Davide Frattesi, autore della prima delle cinque reti nella netta ...