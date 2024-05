L’odissea di un disabile Fuori dagli stalli | multato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Carrara, 11 maggio 2024 – Era andato al distretto Asl di Marina per la fisioterapia settimanale ma il parcheggio disabili era occupato da un’ambulanza, così al suo ritorno ha trovato una multa da 29 euro e 40 sul parabrezza. Lo denuncia il signor Pilade Biavati, 83 anni, residente a Fossone. Il pensionato è stato sottoposto a un intervento di protesi al ginocchio destro e adesso si deve recare tre volte a settimana al distretto di Marina per la riabilitazione. Questo martedì il signor Pilade è andato per fare la riabilitazione come sempre, ma quando è arrivato sul posto non ha potuto parcheggiare sullo stallo dei disabili perché già occupato da un’ambulanza. A causa delle sue condizioni fisiche, l’operazione al ginocchio non gli permette di fare lunghi tragitti, Pilade ha notato che nelle vicinanze del distretto c’erano duerosa, quelli riservati alle donne in ...