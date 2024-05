Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte sabato 11 maggio 2024 ore 15 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di venerdì 10 maggio 2024) A 2 giornate dalla fine ildi Seoane non è ancora matematicamente salvo: sono 4 i punti di distacco dal terzultimo posto e il calendario non è propriamente morbido o tale da garantire sulla carta i punti necessari. Ad esempio quest’oggi è in programma la sfida contro unche non è ancora sicuro del sesto posto, con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ranking UEFA: la Roma vola, l’Atalanta pronta al sorpasso sulla Juventus - Ranking UEFA: la Roma vola, l’Atalanta pronta al sorpasso sulla Juventus - I risultati in Europa League spingono giallorossi e bergamaschi verso l’alto in classifica. La Roma sarà addirittura in top 5 dal 2024/25.

La Multipla Under Over di Asso: quota 13 con PSV protagonista - La Multipla Under Over di Asso: quota 13 con PSV protagonista - La schedina Under e Over dei principali campionati esteri, interessa Bundesliga, Premier League, Eredivisie e League1.

Bundesliga, pronostici trentatreesima giornata: partite sabato ore 15:30 - Bundesliga, pronostici trentatreesima giornata: partite sabato ore 15:30 - Le Adler non saranno tuttavia in vena di regali: devono difendere il sesto posto, che vorrebbe dire qualificazione all’Europa League, dal Friburgo, che al momento ha 4 punti in meno. Previediamo ...