Darderi-Zverev in tv | data - orari - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Lucianose la vedrà contro Alexandernel terzo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Non sembra proprio volersi fermare il giovane azzurro, che è pronto a fare il suo esordio in top-50 dopo le due vittorie ottenute ai danni di Shapovalov al termine di una battaglia di tre set e di Navone, contro il quale si è preso una rivincita dopo le recenti sconfitte. Il sogno di partecipare alle Olimpiadi è uno step più vicino e ora avrà anche la possibilità di sfidare un ex vincitore del torneo come il tedesco. Fin qui non è stata una stagione sul rosso memorabile per il tedesco, che ha performato al di sotto delle aspettative tra Monte-Carlo, Monaco e Barcellona. Qui al Foro ha esordito bene, con una facile vittoria contro ...