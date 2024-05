Automotive - Brembo accelera Oltre un miliardo di ricavi | è record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bergamo – Unmai raggiunto prima. Che conferma la continua crescita dell’azienda, nonostante i venti non certo favorevoli per il settore dell’, soprattutto in Europa: Stellantis ha chiuso il primo trimestre conin calo del 12%, in flessione anche Mercedes, Volkswagen e Porsche., azienda bergamasca leader mondiale nel settore degli impianti frenanti a disco, per la prima volta nella sua storia ha invece raggiuntoundiin un solo trimestre, quello 2024. "Merito del grande lavoro di squadra che ha permesso di centrare questo obiettivo, migliorando anche la profittabilità, in un contesto, quello del settore dell’auto, che sta facendo fatica. Siamo molto soddisfatti", il commento del presidente esecutivo di ...