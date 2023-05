Milan | Zazzaroni | “16 punti in meno Pioli deve fare autocritica”

...la 17° sconfitta in tutte le competizioni dopo il ko dell'Allianz Stadium contro il. ... Juventus,sul filone stipendi: "Ci saranno notizie positive"Adesso sulla testa dei bianconeri c'è ...... che ha avanzato una penalizzazione di 11 punti e sul caso è intervenuto anche Ivan. ... Per farvi capire, c'è una voce che mi è arrivata anche dalche lui non potè firmare con i ......euro - l - oggetto - dello - scazzo - tra - de - laurentiis - e - spalletti - 354064 #: '#Spalletti è un uomo di principi. Per farvi capire, c'è una voce che mi è arrivata anche dal #

Zazzaroni: "Il Milan ha fatto un buon campionato Intanto è sotto alla ... Sport Mediaset

L'ex difensore della Juventus Barzagli ha parlato del possibile futuro di Massimiliano Allegri nel club bianconero ...Nel corso di Pressing, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si è lasciato andare ad un lungo sfogo in diretta.