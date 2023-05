Ballottaggi | Sicilia e Sardegna | per centrodestra e Pd-5S doppio test elettorale Occhi puntati su Ancona | Vicenza e la Toscana

PALERMO " Seggi aperti a Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani e in altri 124 comuni siciliani e 39 sardi. Sono quasi 1,5 milioni gli elettori chiamati al voto per rinnovare i consigli comunali nelle due ...Amministrative, primo turno in Sardegna e inIl 28 e 29 maggio si svolge anche il primo turno delle elezioni amministrative nei comuni delle Regioni autonome della Sardegna e della, ...1' DI LETTURA I seggi sono aperti dalle 7 per iin 41 Comuni, e per il primo turno della comunali ine Sardegna. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 alle 15. Gli elettori coinvolti ...

Comunali 2023, oggi ballottaggi. Primo turno in Sicilia e Sardegna Adnkronos

Nelle due regioni a statuto speciale ci sarà il primo turno in più di 160 comuni tra cui Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...