Barbie | John Cena | Sono finito a fare Ken tritone perché stavo girando Fast X dall' altro lato della strada

La presenza diCena nel cast diè una casualità . L'attore ha rivelato di essersi imbattuto per caso in Margot Robbie, interprete e produttrice del film sulla celebre bambola Mattel, dato che girava Fast ...Rappresentazione artistica dell'accrescimento di un buco nero. Crediti:A. Paice Dieci volte più brillante di qualsiasi supernova conosciuta e cento volte più grande ...di " Scary" e, ora, ...(Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images) ' DaTravolta a Jane Fonda , così tante ... Da Margot Robbie , presto nelle sale con, a Kristen Stewart , volto del brand. Fino a Marion ...

Barbie, John Cena: "Sono finito a fare Ken tritone perché stavo ... Movieplayer

John Cena said on the "Today" show that he bumped into "Barbie" lead actor Margot Robbie because "Fast X" was filming across the street.John Cena in questo periodo è impegnato nel tour di Fast X ma nel corso di un'intervista ha parlato del suo coinvolgimento nel prossimo film di Greta Gerwig, Barbie, nel quale interpreta una versione ...