Sul'sciatteria più che congiura, ma il baco è nel sistema'.30 aprile alle 10 in agenzia e sul sito dell'Adnkronos il 'Punto di vista' di Marco Follini.Questo si traduce in tempo instabile per domani30 aprile con piogge anche a carattere temporalesco , più probabili a ridosso delle Alpi ed in particolare tra Torinese e Cuneese. Lunedì 1 ......alle armi della premier Meloni ai parlamentari della sua maggioranza è servita a sbloccare il- ... Questala città adriatica ospiterà anche un altro ministro, il titolare del dicastero ...

Def, domenica 'Il punto di vista' di Marco Follini Entilocali-online

(Adnkronos) – Sul Def “sciatteria più che congiura, ma il baco è nel sistema”. Domenica 30 aprile alle 10 in agenzia e sul sito dell’Adnkronos il ‘Punto di vista’ di Marco Follini.ROMA (ITALPRESS) – Dopo alcuni momenti di tensione, l’Aula della Camera ha approvato con 221 voti a favore, 116 contrari e nessuno astenuto la risoluzione di maggioranza sulla nuova relazione sullo sc ...