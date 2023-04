Elton John, Honkey Château 50° Anniversario: CD e LP da collezione (Di giovedì 6 aprile 2023) Honky Château, con i grandi classici “Rocket Man”, “Honky Cat” e “Mona Lisas and Mad Hatters”, rappresenta il primo vero passo di Elton in direzione dell’Olimpo musicale internazionale. Pubblicato originariamente nel maggio 1972, Honky Château è il suo quinto album in studio, registrato presso l’ormai leggendario Château d’Hérouville, Castello del XVI Secolo a pochi km da Parigi. Fu proprio qui che Elton John e Bernie Taupin avrebbero scritto – e successivamente la band avrebbe registrato – alcuni dei loro più grandi successi mondiali. Un album fondamentale per la carriera di Elton. Il suo impatto e la sua eredità durano ancora oggi e sarà ricordato per sempre come l’album della svolta stilistica di Elton John. Subito dopo l’uscita di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 aprile 2023) Honky, con i grandi classici “Rocket Man”, “Honky Cat” e “Mona Lisas and Mad Hatters”, rappresenta il primo vero passo diin direzione dell’Olimpo musicale internazionale. Pubblicato originariamente nel maggio 1972, Honkyè il suo quinto album in studio, registrato presso l’ormai leggendariod’Hérouville, Castello del XVI Secolo a pochi km da Parigi. Fu proprio qui chee Bernie Taupin avrebbero scritto – e successivamente la band avrebbe registrato – alcuni dei loro più grandi successi mondiali. Un album fondamentale per la carriera di. Il suo impatto e la sua eredità durano ancora oggi e sarà ricordato per sempre come l’album della svolta stilistica di. Subito dopo l’uscita di ...

