Perquisizioni nella Fondazione Milano-Cortina - tre indagati per turbativa d' asta e corruzione

(Di martedì 21 maggio 2024) AGI - Il nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF e i pm distanno eseguendo un decreto di perquisizionesede di, il Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali 2026, nell'ambito di un'inchiesta in cui sono ipotizzati i reati did'nell'affidamento dei servizi digitali ai Giochi olimpici invernali a una società umbra. Tre gli, tra quali l'ex amministratore delegato della, Vincenzo Novari. L'ipotesi, portata avanti dai magistrati e dalla Finanza, è che ci sia stato uno "scambio di favori" e non di soldi dietro l'affidamento nel 2021 della gestione dei servizi digitali ...

