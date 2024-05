Chiara Ferragni preoccupata per la salute di Fedez | la chiamata all' ex suocera

(Di martedì 21 maggio 2024) Le indiscrezioni sulle preoccupanti di condizionidicircolate nelle ultime ore sono state seccamente smentite dal diretto interessato. "Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita"...

Da giorni non si fa altro che parlare di Fedez e dei problemi di salute che il rapper sta avendo. Sul web si sono rincorse svariate notizie, alcune anche piuttosto in conflitto tra loro. In un primo momento, la Rai ha annunciato la mancata partecipazione del cantante nel nuovo show di Alessandro Cattelan. Poi Dillinger News ha diffuso la notizia secondo cui Federico fosse stato portato d'urgenza in ospedale a causa di un problema molto serio allo stomaco. tvpertutti

Fedez non è in fin di vita . Lo ha rivelato il rapper stesso dopo che qualcuno aveva iniziato a far circolare questa voce. “Sto bene, ho avuto qualche problema ma nulla di grave - ha spiegato - non so perché dicono che sono in fin di vita ”. Tuttavia secondo quanto riferito dallo staff, la situazione ilgiornaleditalia

Fedez, i testimoni lo riconoscono in un frame del video del pestaggio a Iovino - fedez, i testimoni lo riconoscono in un frame del video del pestaggio a Iovino - fedez riconosciuto dai vigilantes nel frame del video del pestaggio di Cristian Iovino: ecco che cosa si sa e chi erano gli altri uomini presenti vicino a lui. gazzetta

In Toscana 2.086 diabetici usano Fascicolo sanitario elettronico - In Toscana 2.086 diabetici usano Fascicolo sanitario elettronico - A oggi sono 2.086 le persone diabetiche che hanno attivato la condivisione dei dati del loro sensore sul Fascicolo sanitario elettronico della Regione Toscana su un totale di circa 12.000 sensori cons ... ansa

Monitoraggio in tempo reale per ponti e viadotti Umbria - Monitoraggio in tempo reale per ponti e viadotti Umbria - Anas ha avviato la seconda fase degli interventi per l'installazione di sensori per il monitoraggio in tempo reale di ponti e viadotti sulla rete stradale in gestione in Umbria. (ANSA) ... ansa