Olimpiadi Milano-Cortina - 3 indagati tra cui ex ad Vincenzo Novari | Gare truccate e corruzione per l' appalto servizi digitali

(Di martedì 21 maggio 2024) Ledi2026 partono con il freno a mano tirato. Tre glidopo le perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici della fondazione: si tratta di, ex ad didi 3 Italia dal 2001 al 2016, fino alla fusione con Wind, dell’ex dirigente Mas

Prima tegola giudiziaria sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 . Vincenzo Novari, ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina , il comitato che organizza i Giochi olimpici invernali , è indagato dalla procura di Milano per l’ipotesi di corruzione e turbativa d’asta nell'ambito di un'inchiesta relativa all'affidamento dei servizi digitali. ilfoglio

La bufera seguita all’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta che ha coinvolto l’ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026, Vincenzo Novari, arriva poche ore dopo lo s contro tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e la trasmissione di giornalismo d’inchiesta Report sulle infrastrutture e i costi dei Giochi olimpici. ilgiorno

Perquisizioni della GdF in sede Fondazione Milano-Cortina nell'ambito di un'indagine per corruzione e turbativa d'asta sulle Olimpiadi invernali notizie.virgilio

Olimpiadi 2026, indagine della Finanza su Milano-Cortina, perquisita la sede della Fondazione - olimpiadi 2026, indagine della Finanza su milano-cortina, perquisita la sede della Fondazione - Indagine della guardia di Finanza sulla Fondazione milano-cortina, l'ente che si occupa delle olimpiadi invernali del 2026. In questo momento, le Fiamme gialle si trovano, accompagnate dalla ... huffingtonpost

Perquisizioni alla sede della fondazione Milano-Cortina, 3 indagati - Perquisizioni alla sede della fondazione milano-cortina, 3 indagati - Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni, ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di Fondazione milano-cortina 2026 ... tg.la7

Finanza nella sede di Milano - Cortina: perquisizioni per corruzione e turbativa d'asta - Finanza nella sede di Milano - Cortina: perquisizioni per corruzione e turbativa d'asta - C’è l’ex amministratore delegato della Fondazione milano-cortina, Vincenzo Novari, fra i tre indagati della Procura di Milano nell’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta sugli appalti digital del ... informazione