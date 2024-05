Fedez sta male? Myrta Merlino svela tutto | L' ho sentito personalmente - ecco la verità

(Di martedì 21 maggio 2024) Tante le voci circolate sunegli ultimi giorni dopo il forfait al nuovo programma di Cattelan per "motivi di salute", come annunciato dalla Rai in una nota concordata con lo staff del rapper. Le prime indiscrezioni parlavano di un ricovero in ospedale, poi di condizioni gravi, fino alle...

Si è parlato di problemi di salute per il rapper Fedez , come ormai noto, non ha alla fine preso parte alle registrazioni del nuovo programma di Alessandro Cattelan . Nessuna decisione o veto da parte della Rai, ma un problema di salute non specificato. Dopo l’annuncio, nelle ultime ore, Fabrizio Corona ha dato qualche dettaglio in più. Stando all’ex re dei paparazzi Fedez non sarebbe stato colpito da un semplice malore ma sarebbe stato nuovamente ricoverato al pronto soccorso. 361magazine

Fedez come sta Il rapper rompe il silenzio: «Ho avuto qualche problema ma niente di grave. Non sono in fin di vita» - fedez come sta Il rapper rompe il silenzio: «Ho avuto qualche problema ma niente di grave. Non sono in fin di vita» - E' giallo sulle condizioni di fedez. In mattinata - secondo quanto appreso dall'Ansa - lo staff del rapper aveva dichiarato che lo stato di salute del catante ... ilmessaggero