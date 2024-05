Vela - il DT Marchesini dopo i Mondiali di Formula Kite | Ottimo Pianosi a 68 giorni dalle Olimpadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) Non può che essere positivo il bilancio del Direttore Tecnico Michelei Campionati2024 di, specialità, andati in scena la scorsa settimana in Francia, precisamente a Hrèyes. Un evento che ha regalato la medaglia d’argento a Riccardo, atleta che ha terminato una rassegna ad alti livelli aggiungendo il secondo metallo iridato in bachecaquello ottenuto nel 2021 a Torregrande. A questo risultato rilevante si aggiunge poi l’sesto posto di Lorenzo Boschetti e la dodicesima piazza di Maggie Pescetto in campo femminile, uscita fuori dalla top 10 nella seconda parte dell’evento. Intercettato dai microfoni di Sportha commentato la ...