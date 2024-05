Violenta turbolenza in alta quota per il volo Londra-Singapore | morto un passeggero - altri 30 feriti

Londra, 21 maggio 2024 – Una persona è morta e trenta sono rimaste ferite sul volo SQ321 Londra-Singapore della Singapore Airlines, incappato in una violenta Turbolenza per via del maltempo. Il Boeing 777-300ER, partito da Heathrow lunedì, è atterrato in emergenza alle 15.34 ore locali (le 16.34 a Singapore). A bordo c'erano 18 membri dell'equipaggio e 211 passeggeri: uno di loro non è sopravvissuto.

