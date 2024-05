Daiichi Sankyo - nuovo digital innovation hub per ottimizzare cure

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Si chiama DSPACE e sviluppa servizii innovativi perlee contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle aree cardiovascolare e oncologica. E' ilhub diEuropa che, insieme a diversi partner tecnologici in tutta Europa, si propone di sviluppare soluzionii innovative per potenziare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) – Si chiama DSPACE e sviluppa servizi digital i innovativi per ottimizzare le cure e contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle aree cardiovascolare e oncologica. E' il nuovo digital innovation hub di Daiichi Sankyo Europa che, insieme a diversi partner tecnologici in tutta Europa, si propone di sviluppare soluzioni digital i innovative per potenziare l'assistenza sanitaria, al fine di migliorare il percorso di cura per i pazienti, gli operatori e il sistema sanitario nel suo complesso.

