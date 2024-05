Cosa é successo al Giro d’Italia | tra proteste dei corridori - piano - ritardi e nuova partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.34 partito Ben O’Connor. Sull’australiano Tiberi dovrà provare a recuperare secondi. 16.32 Al primo intermedio Zana accusa 29? da Ganna, è buono. Conferma i miglioramenti in questa specialità. 16.31 partito Antonio Tiberi. Esame importante per il giovane italiano.

La seconda settimana del Giro d’Italia sta per chiudersi. Giorni che fino ad ora non hanno detto molto in chiave classifica generale, con l’unico abbrivio arrivato dal ritiro di Cian Uijtdebroeks che ha permesso ad Antonio Tiberi di vestirsi con la maglia bianca. Tadej Pogacar ha potuto gestire al meglio la sua leadership e potrà provare ad allungare ancora nella Crono odierna da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda.

