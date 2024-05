Covid - aumento dei contagi in Francia E forse c’è lo zampino di Taylor Swift

Secondo diversi utenti social, in Francia sarebbe stata approvata una cosiddetta “Legge Pfizer” che «rende possibile perseguitare legalmente le critiche ala tecnologia mRNA o alle mascherine». In un’immagine che circola con questo testo, si afferma che le istituzioni abbiano «talmente paura della verità che hanno dovuto creare una legge per censurare tutto».

open.online