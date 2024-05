Cosa è successo al Giro d’Italia | tra proteste dei corridori - piano - ritardi e nuova partenza

Una mattinata folle al Giro d’Italia 2024: è successo di tutto e di più alla Corsa Rosa con opzioni valutate e poi non percorse, ritardi, disorganizzazione, indignazione da parte di alcuni corridori e una decisione definitiva che si è fatta attendere a lungo. Intanto questa tappa inizialmente prevedeva il passaggio sulla Cima Coppi del Passo dello Stelvio, passaggio che non è stato possibile per il rischio slavine.

oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.34 partito Ben O’Connor. Sull’australiano Tiberi dovrà provare a recuperare secondi. 16.32 Al primo intermedio Zana accusa 29? da Ganna, è buono. Conferma i miglioramenti in questa specialità. 16.31 partito Antonio Tiberi. Esame importante per il giovane italiano.

oasport